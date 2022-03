Verona-Napoli, Tudor: ” Vlahovic più forte di Osimhen. Ecco cosa penso di Spalletti”

L’allenatore del Verona Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli.

VERONA ARBITRO SCUDETTO – «Non ci penso, sono concentrato sulla nostra squadra».

NAPOLI – «Il Napoli ha giocatori forti, Luciano Spalletti è uno dei miei allenatori preferiti. I miei giocatori hanno percepito bene il significato di questa gara: una partita bella, importante, che ci può dare tante cose. Sanno che ci sarà anche parecchio pubblico, a loro questa cosa piace, sanno che col lavoro hanno attirato la gente. Ci tengono a non deluderli e a fare un bel risultato».

LASAGNA – «Sta facendo bene. Gli attaccanti vivono di gol, ma sono contento di lui, così come degli altri. C’è un collettivo, domani sarà una gara bella. Abbiamo avuto dodici marcatori diversi, anche un attaccante firmerebbe per vincere con un gol di un difensore».

OSIMHEN – «Osimhen il più forte della Serie A? No. Uno dei più forti, ma per me il più forte è Vlahovic».