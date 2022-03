Verona-Napoli: formazioni ufficiali, Spalletti cambia modulo, gioca Lozano fuori Zielinski

Verona-Napoli ultime novità di formazione, Tudor deve rinunciare a Lazovic Spalletti punta su un nuovo modulo: 4-3-3 con Zielinski in panchina.

Il Verona scende in campo con il solito 3-4-2-1 ma deve rinunciare a Lazovic. Tudor chiede tanta intensità ai suoi uomini e non snaturerà la squadra per affrontare il Napoli di Spalletti. In porta c’è Montipò, mentre sulla sinistra spazio a Depaoli. Ci sarà anche Barak che stringe i denti.

In attacco conferme anche per Simeone e Caprari che stanno facendo molto bene in questa stagione. In mezzo al campo Tameze sarà titolare.

Verona (3-4-2-1), formazione ufficiale: Montipò; Ceccherini, Günter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor

Luciano Spalletti cambia modulo con il Verona e punta sul 4-3-3, un cambio importante in un momento difficile per gli azzurri. Il tecnico azzurro in conferenza stampa ha fatto sapere che la sfida con il Verona è assolutamente da vincere, altrimenti addio a qualsiasi sogno scudetto. L’allenatore lancia Anguissa e Lozano dal primo minuto ma punta su un centrocampo più folto e senza Zielinski.

Napoli (4-3-3) formazione ufficiale: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian, Politano, Osimhen, Lozano.

Verona-Napoli: dove vedere la partita, canale tv

La sfida della 29sima giornata tra Verona e Napoli si gioca alle ore 15.00. La gara del Bentegodi sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Il match può essere visto anche in streaming grazie all’applicazione di Dazn scaricabile su pc, smart tv, smatphone e sulle principali console come Playstatione e Xbox. Oppure in alternativa Verona-Napoli si può seguire anche l’utilizzo di Timvision Box collegato alla Tv oppure con Amazon Firestick e Google Chromecast.

La partita Verona-Napoli sarà arbitrata da Doveri, assistito da Berti e Bercigli. IV uomo Forneau. Al Var ci sarà Mariani assistito da Baccini.