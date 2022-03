Verona: iniziativa di solidarietà, i tifosi: “Questi siamo noi”

I tifosi del Verona prendono posizione dopo lo striscione contro Napoli ed i napoletani, commentando l’iniziativa di solidarietà dell’Hellas. Dai profili social della società scaligera fanno sapere che il Verona in giornata ha ricevuto 1 quintale di riso che “sarà inviato al popolo ucraino che soffre per la guerra“. Una iniziativa da applausi quella della società veronese, che si mette in scia di tantissime società sportive che in Italia ed in Europa si stanno muovendo per aiutare gli ucraini. Il Napoli ad esempio ha deciso di non indossare col Milan le maglie speciali di Maradona, ma di metterle all’asta per raccogliere soldi per il popolo ucraino.

Il post dell’iniziativa di beneficenza del Verona è stato commentato da molti tifosi scaligeri, che hanno scritto: “Questi siamo noi“. Mentre c’è chi ha aggiunto: “Noi non abbiamo nulla a che fare con quel vergognoso striscione della Curva Sud“. Insomma tanti tifosi del Verona hanno preso le distanze contro quella scritta che chiedeva proprio ad Ucraina e Russia di bombardare Napoli. Inoltre durante la sfida Verona-Napoli ci sono stati anche cori razzisti contro Koulibaly e Osimhen. Questo non toglie che ci sarà sicuramente una parte del tifo veronese che non ha nulla a che fare con questi episodi da denuncia.