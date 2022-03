CORSPORT – Problema esterni per Spalletti: emergenza per l’Atalanta

Atalanta-Napoli con il la formazione azzurra che ha tante assenze, quelle sicure sono Rrahmani, Osimhen e Di Lorenzo. I primi due non ci saranno a causa della squalifica per il raggiungimento del limite di ammonizioni, mentre Di Lorenzo è infortunato.

Ma Spalletti non ha solo questi tre uomini da valutare, dato che bisogna valutare anche le condizioni degli esterni offensivi. Insigne ha lasciato il ritiro dell’Italia dopo la figuraccia con la Macedonia. Il talento napoletano è in parabola discendente, non solo tecnica ma soprattutto mentale. Su Insigne sono piovute critiche di ogni genere, come se fosse il solo ad aver giocato male con la Macedonia. Toccherà a Spalletti recuperarlo. Altro problema è Lozano che giocherà tre gare di qualificazione con il Messico e tornerà solo venerdì per mettersi a disposizione di Spalletti.

Poi c’è Politano impegnato con la Nazionale italiana di Mancini che gioca in Turchia. L’esterno del Napoli non parte titolare ma può entrare nel secondo tempo. Poi dovrà mettersi in viaggio e tornare in Italia, quindi Spalletti lo avrà a disposizione solo da mercoledì. C’è anche Ounas non è ancora nella migliore condizione fisica. Come esterno viene utilizzato anche Elmas, che gioca la finale playoff con il Portogallo dopo che la sua Macedonia ha battuto l’Italia. Problemi ci sono anche a centrocampo dove si cerca di recuperare Anguissa, che ha saltato le partite con la Nazionale a causa di un problema muscolare.