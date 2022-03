Ordine distrugge Insigne: “Italia giocatori sopravvalutati, oramai non salta nemmeno un giocatore Primavera”

Lorenzo Insigne e l’Italia un feeling che diventa sempre meno forte, dal gol al Belgio agli Europei alla disfatta con la Macedonia. In tanti si attendevano qualcosa di più da Insigne, calciatore che indossa la numero dieci, un numero che da sempre viene portato dal giocatore più talentuoso della squadra. Eppure Insigne con la Macedonia non ha brillato, così come gran parte della formazione di Roberto Mancini. Una inconsistenza totale quella dell’Italia che ha prodotto pochissime palle gol, tra cui quella sciupata da Domenico Berardi senza nemmeno il portiere tra i pali.

Attacchi diretti all’Italia e ad Insigne arrivano da Franco Orine che su Il Giornale ne ha per tutti e scrive: “Vale per i nostri calciatori, alcuni dei quali sono coccolati, viziati, sopravalutati con contratti molto ricchi e di lunga scadenza, senza meritarli a livello internazionale. Donnarumma è il portiere “migliore al mondo” per decisione del suo agente e dei relativi trombettieri: appena uscito dalla comfort zone è andato incontro a due naufragi tra Madrid e Palermo. Così Berardi, in formissima nel campionato, tanto da risultare abbinato al valore di 30 milioni (30 milioni di cosa?, ndr) per trascurare Insigne che non salta più nemmeno un primavera o Immobile, spietato bomber dalle nostre parti ma appena supera il confine di Chiasso, diventa un anonimo centravanti. Ecco il primo punto: li paghiamo troppo e li consideriamo campioni senza la specializzazione internazionale“.