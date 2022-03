Donnarumma che flop, se lo prendeva Meret quel gol… – VIDEO

Gigio Donnarumma viene riconosciuto come uno dei più grandi portieri al mondo, eppure sia con il Psg che con l’Italia non sta incantando. Un periodo nero quello dell’estremo difensore ex Milan che a 23 anni ha già una grandissima esperienza, oltre a grandi qualità tecniche e fisiche.

Nella partita Italia-Macedonia, che ha sancito l’eliminazione dai Mondiali della formazione di Mancini, Donnarumma non è stato praticamente mai sollecitato. La macedonia ha vinto grazie ad un solo tiro in porta, quello scagliato da Trajkovski al minuto 92, lasciando basito Mancini in panchina.

Italia: Donnarumma sotto accusa

Nel mirino della critica ci sono finiti tutti a cominciare da Lorenzo Insigne, dal numero dieci della Nazionale ci si attendeva qualcosa in più in una partita decisiva. Ma critiche non mancano nemmeno per Ciro Immobile che quando veste l’azzurro della Nazionale sembra diventare un altro giocatore, incapace di avere feeling con il gol. Ma anche Donnarumma è stato molto criticato nella sfida Italia-Macedonia. “Se quel gol lo prendeva Meret gli stavamo buttando tutti la croce addosso” hanno scritto alcuni utenti del web. In effetti il gol di Trajkovski non sembra impossibile da parare, soprattutto per un portiere come Donnarumma.

L’attaccante della Macedonia incrocia il tiro da circa trenta metri, il calcio è forte e preciso, ma Donnarumma sembra muoversi con evidente ritardo.