Gravina conferma Mancini: “Deve continuare”, poi il piagnisteo sui giovani

Italia eliminata dal Mondiale in Qatar, gli azzurri sono usciti sconfitti durante il match dei playoff contro la Macedonia del Nord. Al termine del match ha parlato a Rai Sport anche il presidente del Figc, Gabriele Gravina che ha espresso tutta la sua delusione per l’eliminazione dell’Italia che esce contro una squadra che, sulla carta, era nettamente inferiore agli azzurri. Così come lo era anche la Svezia, che eliminò l’Italia sempre agli spareggi per il Mondiale di Russia 2018. Gravina, nonostante l’Italia non giocherà i Mondiali in Qatar, ha confermato Mancini come ct della Nazionale: “Spero che lui voglia andare avanti, lo faremo insieme. Dobbiamo smaltire in fretta queste scorie e rimetterci subito a lavorare. Noi vogliamo continuare questo progetto con lui“.

Gravina ha anche detto che l’eliminazione dell’Italia contro la macedonia deve “far riflettere ed è una riflessione che dobbiamo fare tutti. Capire da cosa è determinato, analizzare alcune cose come il perché nei settori giovanili nostrani ci sono solo il 30% di giovani italiani“. Come sempre in Italia ci si fascia la testa dopo che è accaduto l’inevitabile, le soluzioni si cercano quando oramai è troppo tardi. Cose simili si dissero anche dopo l’eliminazione dell’Italia contro la Svezia nel 2018, ma di fatto non è stato fatto molto dato che Gravina dice che bisogna cambiare qualcosa. Ai giovani, anche a quelli italiani, ci si pensa sempre quando va tutto male, ma poi si finisce per abbandonarli. Ora si spera che qualcosa cambi veramente, altrimenti non si potrà che peggiorare.