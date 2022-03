Italia eliminata dai Mondiali, Mancini: “Grande delusione, sembra fatto di proposito”

L’Italia viene eliminata dalla fase finale dei Mondiali in Qatar del 2022, Roberto Mancini dice: “C’è tanta delusione“. Il commissario tecnico della Nazionale era stato ingaggiato per riportare gli azzurri a disputare il Mondiale, dato che con Ventura non si era riusciti a qualificarsi per Russia 2018, in quel caso fu eliminata dalla Svezia.

Questa volta l’Italia è stata eliminata dalla Macedonia del Nord, al posto 67 del ranking mondiale. Al termine di Italia-Macedonia del Nord, Mancini ha detto: “C’è veramente grandissima delusione, è difficile commentare la partita e non ha nemmeno senso farlo. Ci dispiace tantissimo, avevamo dato una grande gioia agli italiani in estate, ora subiamo questa delusione“.

Italia-Macedonia: le parole del ct Mancini

“Il gol che abbiamo preso sembra fatto di proposito, è arrivato all’unico tiro subito al 92′, quando non potevamo nemmeno più reagire” ha detto il commissario tecnico dell’Italia. Mancini visibilmente sconsolato ai microfoni di Rai Sport non si è sbilanciato del suo futuro: “In questo momento non ci sto pensando, la delusione è troppa per l’eliminazione dell’Italia. Vedremo in futuro cosa succederà“. Poi Mancini ha aggiunto: “In questo momento voglio ancora più bene ai ragazzi rispetto a luglio quando abbiamo vinto gli Europei, una vittoria che ci siamo meritati. Mi dispiace molto per loro e gli sono molto vicino“.