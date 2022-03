Jorginho: “Rigori sbagliati, fa male deludere il tuo paese”

L’Italia esce fuori dai Mondiali eliminata dalla Macedonia, gli azzurri di Mancini eliminati dalla Macedonia. Non va ai Mondiali in Qatar.

Jorginho ha commentato a Rai Sport l’eliminazione dell’Italia: “Sinceramente è difficile capire come mai è arrivata questa sconfitta. È solo un dispiacere enorme, faccio fatica a trovare le risposte all’eliminazione, sono davvero tropo deluso“.

Il centrocampista del Chelsea ex Napoli ha aggiunto: “Io non credo che sia mancata la voglia e la determinazione. Abbiamo sempre creato tanto e dominato le partite, ci è mancato qualcosa. Questo non significa che voglio gettare la colpa sua qualcuno. Abbiamo vinto un europeo, ma nel percorso per il Mondiale abbiamo commesso dei piccoli errori che ci sono costati caro“.

Sui rigori sbagliati da Jorginho con l’Italia, il centrocampista ha detto: “Mi assumo le mie responsabilità. Mi fa male davvero quando ci penso e lo farò per tutta la vita. Andare a calciare il rigore, non riuscire a fare gol e deludere il tuo paese è una cosa che ti delude tanta. Ora si dice che si alza la testa e si va avanti, ma fa male davvero tanto“. Sicuramente i due errori dal dischetto di Jorginho pesano, ma pesa anche la poca capacità di fare gol degli azzurri, come si è visto proprio con la Macedonia.