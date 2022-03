Italia fuori dal Mondiale: fallimento clamoroso di Mancini

L’Italia non parteciperà ai Mondiali in Qatar 2022 che si giocano a novembre, un gol di Trajkovski manda fuori la Nazionale di Mancini. Ai playoff l’Italia perde contro la Macedonia, la formazione di Milevski aveva fatto poco e nulla per tutta la partita ma alla fine è bastata una fiamma di Trajkovski in pieno recupero per eliminare la Nazionale azzurra.

Per la seconda edizione consecutiva l’Italia non parteciperà ai Mondiali, dopo aver saltato Russia 2018 gli azzurri non ci saranno nemmeno in Qatar. Ancora una volta lo spareggio più che amaro, dopo la sconfitta con la Svezia è arrivata quella con la Macedonia, due formazioni più che abbordabili.

Mondiali Qatar 2022: fuori l’Italia

Gli azzurri vengono eliminata dalla Macedonia del Nord che si trova alla posizione numero 67 del ranking, mentre gli azzurri sono al sesto posto. La squadra di Mancini ha fatto poco o nulla per tutta la partita per riuscire a passare in vantaggio. Si contano poche occasioni per l’Italia, una clamoroso sciupata da Berardi al primo tempo con il portiere fuori dai pali, poi un’occasione nel finale con Joao Pedro che esce fuori di pochissimo. Molte critiche per Mancini anche per la sostituzione di Insigne, ma resta il fatto che l’Italia ha fatto davvero poco in termini di occasioni da gol. Il verdetto però è chiaro: l’Italia è fuori e non ha nemmeno meritato la vittoria. L’Italia non accede alla fase di finale dei Mondiali di Qatar 2022, nonostante sia attualmente Campione d’Europa in carica. Gli azzurri però hanno demeritato, perché non hanno quasi mai impensierito il portiere avversario, nonostante la netta pressione fatta per tutta la partita.