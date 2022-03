Italia-Macedonia: Mancini sostituisce Insigne, critiche per tutti

Italia-Macedonia del Nord sempre bloccata sul pareggio, il commissario tecnico Mancini sostituisce Insigne al suo posto Raspadori. La partita di Lorenzo Insigne durante la sfida playoff contro la Macedonia del Nord è terminata al minuto 64, con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 il tecnico dell’Italia ha deciso di far uscire il talento del Napoli. Una mossa per cercare di mettere un giocatore che possa inserirsi maggiormente in area di rigore, ma anche per cercare di scuotere i suoi calciatori ed evitare i supplementari.

L’Italia infatti non ha quasi mai impensierito il portiere avversario, nonostante la netta pressione degli azzurri. Nel primo tempo solo Berardi ha avuto una clamorosa occasione da gol, ma il giocatore del Sassuolo ha sprecato tutto con la porta sguarnita. La sostituzione di Insigne durante Italia-Macedonia è stata molto commentata sui social. C’è chi si è lamentano con Mancini chiedendo per quale motivo avesse tolto Insigne non Immobile, attaccante della Lazio che non ha fatto grandi cose. Poi anche immobile è stato sostituito da Pellegrini al minuto 77.

Altri invece hanno nettamente criticato Insigne, commenti anche molto duri contro il capitano del Napoli, che non ha inciso, così come non hanno fatto nemmeno altri. “Non si capisce perché si continui a convocare un giocatore come Insigne” hanno scritto molti utenti.