Scotto: “Berardi c’è il gradimento per i Napoli, ma il vero obiettivo può essere un altro”

Giovanni Scotto parla del calciomercato del Napoli, con Domenico Berardi che viene indicato come un obiettivo della società azzurra. Il giornalista a Radio Goal dice: “Berardi gradirebbe un salto di categoria, ma ha avuto qualche problema di carattere nel corso degli anni. È da tanti anni che dovrebbe fare un salto di qualità ma non lo compie, anche perché per il suo carattere servirebbe un salto di qualità non estremo ed in questo caso il Napoli è un top club, ma che rientra nelle sue corde. Ovviamente il gradimento c’è, ma poi ci si deve scontrare con le esigenze del Sassuolo che chiede almeno quaranta milioni di euro. Non mi immagino che uno dei migliori calciatori italiani possa andare via per venti milioni di euro“.

Scotto su Berardi aggiunge: “Credo che il vero obiettivo del Napoli si Traoré del Sassuolo. Il club azzurro lo valuta attentamente. Anche perché Berardi gioca a destra, quindi se Lozano non cambia ruolo poi si crea un dualismo, anche con Politano“.

Calciomercato Napoli: le novità di oggi

Con Scotto si parla anche del rinnovo di Dries Mertens: “Non è arrivato alcun segnale. La clausola per rinnovare il contratto, alle condizioni contrattuali attuali e ingaggio alto, scade entro fine aprile. Possibile che il Napoli attenda che scada per poi intavolare un trattativa. È vero che il Napoli non si è fatto vive con Mertens, ma allo stesso tempo anche il giocatore non sta cercando squadra“. Secondo Scotto il Napoli difficilmente a fine “stagione farà partire sia Mertens che Insigne, penso che il belga possa restare“.