Napoli: addio a Insigne e Mertens, la lista di Giuntoli e De Laurentiis

Il Napoli a fine stagione dirà addio a Lorenzo Insigne e Dries Mertens, Aurelio De Laurentiis e Crisitano Giuntoli stanno cercando i sostituti. L’attaccante italiano ha già firmato con il Toronto, tutto messo nero su bianco tanto che la partenza poteva esserci anche a gennaio. Per Mertens il discorso è quasi chiuso, c’è una flebile speranza di rinnovo ma a cifre nettamente più basse di quelle che guadagna ora. Mertens percepisce 4,5 milioni di euro a stagione, il Napoli non gli offrirà mai un contratto del genere a 35 anni.

E allora il Napoli è alla ricerca dei sostituto di Insigne e Mertens che lasceranno in eredità 262 gol complessivi, con il belga che ha il record di gol in tutte le competizioni 144 reti. Sostituirli non sarà affatto facile. Il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli guarda in casa Sassuolo con Junior Traoré che a 22 piace moltissimo ed è il preferito della società azzurra.

Sostituti Mertens e Insigne: tutti i nomi

Ma secondo Corriere dello Sport il database di Castel Volturno aggiornato dal capo scouting Maurizio Micheli è davvero molto ampio. Lì dentro c’è spazio soprattutto per i giovani di belle speranza, ma già buoni per il presente. Anche perché il Napoli ha un bilancio in netta perdita, ma in virtù dei bassi ricavi non rispetta le nuove norme finanziarie della Uefa e deve rientrare. Un’idea che De Laurentiis ha già messo in campo da tempo, ecco perché è impossibile il sogno Dybala, ecco perché si può fare al massimo una sola eccezione a livello di ingaggio: quella per Koulibaly.

Quindi i sostituti di Insigne e Mertens nel Napoli dovranno avere un costo del cartellino non troppo elevato, così come l’ingaggio. Corriere dello Sport fa il nome di Berardi ma ci sono problemi per l’ingaggio.

Nella lista di Giuntoli e De Laurentiis c’è anche il nome di Luis Sinisterra 23 anni talento luccicante del Feyenoord, che ha già segnato 18 gol fino ad ora, prezzo 20 milioni di euro. In Belgio, Giuntoli e Micheli stanno osservando attentamente Charles De Katelaere, 21 anni e 17 reti nel Bruges fino a questo momento, ma anche Noao Lang, 23 anni e 8 gol. Il nome ‘nuovo’ per sostituire uno tra Insigne e Mertens è Kvica Kvaratskhelia, 21 anni esterno de Rubin Kazan. A due mesi dall’avvio del calciomercato, il Napoli dovrà decidere in fretta cosa fare. Anche perché dovrà presedere almeno due esterni per la prossima stagione.