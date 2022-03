Bargiggia: “Napoli, notizie certe per Januzaj e De Katalaere. Berardi costa troppo. Occhio a Kvaratskhelia”

Calciomercato Napoli con Paolo Bargiggia che dà le ultime novità sulle trattative: piace Kvaratskhelia, ma interessa ancora Januzaj. Il giornalista parla ai microfoni di 1 Station Radio e ritorna anche su una voce di mercato delle ultime settimane: “Posso dire con un buon margine di certezza che il Napoli ha escluso Berardi. Questo non perché non apprezzi il giocatore, ma perché l’attaccante, che ora percepisce 2 milioni di euro a stagione, chiede almeno 3-4 milioni di euro di ingaggio per andare via da Sassuolo. Questo va contro la nuova filosofia di tagli degli ingaggi di De Laurentiis“.

Calciomercato Napoli: le novità su Januzaj

Secondo Bargiggia non è affatto scemato l’interesse del Napoli per “Januzaj, anzi mi dicono che il Napoli è molto interessato. Attenti anche a Kvaratskhelia del Rubin Kazan, Giuntoli lo segue. A centrocampo il Napoli se parte Fabian Ruiz si seguono Nandez e Barak, lo spagnolo non dovrebbe rinnovare. Sempre in mediana mi confermo un grande interesse del Napoli per De Katalaere“.

Manovre anche in uscita per il Napoli con Osimhen che piace ai club di Premier League: “L‘Arsenal ci sta facendo più di un pensiero, anche perché a fine stagione perde Lacazette“.

Chi è Kvaratskhelia

Il nome di Kvaratskhelia è stato accostato al Napoli. Il talento georgiano classe 2001 è di proprietà del Rubin Kazan a cui è legato da un contratto fino al 2024. Kvaratskhelia è un attaccante esterno che può essere utilizzato sia sulla fascia destra che su quella sinistra, inoltre ha una buona fisicità con i suoi 183 centimetri di Altezza. Le qualità migliori di Kvaratskhelia è quella dell’uno contro uno, molto spesso riesce a superare l’avversario per poi crossare al centro palloni invitanti per gli attaccanti. Kvaratskhelia viene valutato 15 milioni di euro dal Rubin Kazan.