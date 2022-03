Bargiggia: “Squalifica Osimhen, De Laurentiis pensa al ricorso”

Aurelio De Laurentiis pensa ad un ricorso per la squalifica di Osimhen, il giocatore era diffidato ed è stato ammonito con l’Udinese. Ora in virtù dell’automatica squalifica, il giocatore azzurro dovrà saltare una sfida importantissima quella tra Atalanta e Napoli che si giocherà dopo la sosta per le Nazionali. Rinunciare ad Osimhen non sarà affatto semplice, dato che il giocatore fino ad ora ha messo a segno 11 gol in 17 partite giocate da titolare.

Secondo Paolo Bargiggia De Laurentiis sta valutando un ricorso per la qualifica di Osimhen. Ai microfoni di 1 Footbal Club, programma condotto dal Luca Cerchione sulle frequenze di 1 Station Radio, Bargiggia ha detto: “De Laurentiis era davvero molto arrabbiato per il cartellino giallo di Osimhen“. L’ammonizione è stata totalmente inventata da Fourneau, ma costerà caro al Napoli. Secondo il giornalista il Napoli “sta facendo analizzare la documentazione ad alcuni avvocati per capire se ci sono gli estremi per un ricorso. Il Napoli è davvero molto arrabbiato per quel che è accaduto, anche perché da tutti gli opinionisti è riconosciuto che l’ammonizione non c’era. Osimhen non poteva spezzarsi la schiena o un braccio per evitare di toccare il pallone con la mano“.