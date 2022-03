Schira: “Newcastle assalto a Osimhen. De Laurentiis risponde così…” tutte le novità

Calciomercato Napoli con Victor Osimhen che piace molto al Newcastle dello sceicco Bin Salman, in estate ci sarà una nuova offerta. Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato Nicolò Schira il club inglese ritornerà all’assalto dell’attaccante nigeriano. Fino ad ora Osimhen ha segnato 11 gol in campionato, numero incredibili se si pensa che ha giocato solo 17 partite da titolare. Ecco il motivo pe cui tanti top club hanno messo gli occhi sul calciatore. L’interesse concreto del Newcastle può far scatenare un’asta per Osimhen, tanto che si parla di un possibile offerta di 200 milioni di euro per l’attaccante nigeriano del Napoli.

Calciomercato Napoli: ultime notizie Osimhen

Nicolò Schira su twitter scrive: “Il Newcastle sta preparando una nuova offerta per provare ad ingaggiare Victor Osimhen in estate. Il Napoli ha già rifiutato una ricca offerta da 70 milioni di euro lo scorso gennaio“. Il contratto del giocatore scade nel 2025, con Osimhen che percepisce un ingaggio di 4,5 milioni di euro per stagione. Secondo quanto riferisce Schira, il Napoli Di De Laurentiis può rifiutare l’offerta del Newcastle per Osimhen e rilanciare, offrendo al giocatore un prolungamento di contratto con aumento di stipendio. Gli azzurri stanno adottando una politica di taglio di ingaggi, ma questo non significa che non possano esserci top player che percepiscono più di 3,5 milioni di euro a stagione. L’importante sarà contenere la spesa entro gli 80 milioni di euro complessivi. Da questo punto di vista la qualificazione alla Champions League può essere un ulteriore aiuto per aumentare il tetto degli ingaggi.