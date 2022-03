Sparnelli: “Dalla Premier League offerta clamorosa per Osimhen”

Calciomercato Napoli con Victor Osimhen che piace moltissimo in Premier League: Newcastle e Manchester United lo stanno seguendo. Da qualche settimana si parla anche di un’offerta del Newcastle a gennaio per Osimhen e Fabian Ruiz, dal valore complessivo di 150 milioni di euro. Una cifra enorme che però non spaventa Bin Salman, sceicco dal patrimonio sconfinato.

Secondo Masimo Sparnelli per Osimhen ci sono offerte molto superiori si parla di “centottanta e duecento milioni di euro per il suo cartellino. Soldi che sono pronti a mettere sul piatto società di Premier League“. L’ex addetto stampa del Napoli riferisce della notizia di mercato durante il programma ‘Tifosi Napoletani’ in onda su Tele A.

Osimhen: ultime novità di calciomercato

La notizia lanciata da Sparnelli su Osimhen è veramente clamorosa. Sarebbe una cifra enorme che può incassare il Napoli, che ha pagato Osimhen 80 milioni di valutazione complessiva, comprese le contropartite tecniche. “Si tratta di un giocatore veramente fortissimo che i club di Premier League stimano molto. Ha dimostrato di avere grande forza fisica e visione del gol. Inoltre si è ripreso da un infortunio terribile e ora lotta con la stessa intensità di prima” ha detto Sparnelli. Su Osimhen ci sono tante voci di calciomercato, ma a quanto pare De Laurentiis sarebbe intenzionato a tenerlo in azzurro almeno per un’altra stagione.