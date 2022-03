Cerchione: “Napoli non interessato a Berardi, ecco il motivo”

Il Napoli è interessato a Domenico Berardi, giocatore del Sassuolo che a fine stagione potrebbe lasciare la società emiliana. Secondo molte voci di mercato Aurelio De Laurentiis sta cercando di trattare con il Sassuolo per prendere l’attaccante della Nazionale di Mancini. Si parla di un interessamento concreto per Berardi, anche perché a fine stagione gli azzurri dovranno rivoluzione il parco attaccanti. Il Napoli, infatti perderà Insigne che va al Toronto. Difficile che resti anche Mertens a cui scadrà il contratto. Anche Ounas non convince ed anche Petagna ha mercato. Resta sempre vigile l’interesse del Newcastle per Osimhen.

Sulla trattativa per Berardi è intervenuto anche il giornalista Luca Cerchione che su twitter scrive: “Con un buon margine di certezza, dico che il Napoli non è interessato a Berardi: attualmente guadagna 2,5 milioni di euro, ne vorrebbe almeno 3,5, pertanto è fuori dal nuovo salary cup imposto da Aurelio De Laurentiis“.

Intanto il Napoli ha già chiuso per l’acquisto di un esterno mancino di difesa, con la trattativa per Olivera che viene data da tutti per chiusa. La possibile qualificazione in Champions League può dare al Napoli un’altra dimensione anche sul calciomercato.