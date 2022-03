Mandarini: “Napoli, fatta per Olivera. Le ultime su Berardi. Ecco il vero obiettivo di De Laurentiis”

Fabio Mandarini

“A gennaio non c’è stato alcun tipo di contatto per Berardi, anzi il Napoli prese informazioni su Raspadori. Poi però qualcosa è cambiato. Sono iniziati a circolare messaggi sul calciatore, sulla disponibilità dell’attaccante di trasferirsi in Campania. L’attaccante piace da sempre a De Laurentiis, è un suo pallino. Lo ha cercato in passato, ma la trattativa potrebbe andare in porto in estate. Berardi gioca a destra, ma Lozano potrebbe essere dirottato a sinistra”.