Napoli su Scamacca e Raspadori, Bargiggia: “Via Mertens, Osimhen può essere ceduto”

Calciomercato Napoli, con Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori obiettivi di Cristiano Giuntoli se cede Victor Osimhen e l’addio di Dries Mertens. In giornata si sono intensificate le voci su un interessamento del Napoli per i due giocatori del Sassuolo. Scamacca è in orbita Inter insieme con Frattesi, ma Maraotta non ha chiuso ancora l’affare con Carnevali e questo permette possibili inserimenti.

Il futuro del parco attaccanti del Napoli è molto nebuloso: Insigne andrà via, Mertens è in scadenza di contratto, Ounas può essere ceduto come Petagna. Anche Osimhen piace in Premier League e non ci sono grandi certezze sulla sua permanenza.

Napoli: la situazione di Scamacca e Raspadori

Le ultime novità sul calciomercato del Napoli le dà Paolo Bargiggia che scrive: “Scamacca e Raspadori sono due obiettivi valutati attentamente dal Napoli. Se partiranno Osimhen e Mertens. Quasi sicuro l’addio del belga; per cento milioni di euro anche il nigeriano va sul mercato“. Bargiggia fa sapere che quella cifra la potrebbe investire il Newcastle dello sceicco Bin Salman, che già a gennaio era andato all’assalto di Osimhen e di Fabian Ruiz. La notizia di Giuntoli interessato a Scamacca e Raspadori viene confermata anche da Luca Cerchione che parla di un “Mertens più vicino all’addio che al rinnovo di contratto con il Napoli“.