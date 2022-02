Bargiggia furioso: “A Sky Sport sono addestrati a lisciare il pelo ai potenti”

Paolo Bargiggia critica Sky sport, il giornalista su Twitter risponde a chi aveva esaltato la Juventus: “Più giornalai che giornalisti”.



Paolo Bargiggia si schiera contro il potenti del giornalismo nazionale. Il giornalista ins ettimana era stato protagonista di un duro attacco alla Gazzetta dello sport, a causa di un video di Diletta Leotta:

“Ecco i guardoni allegati e acchiappaclick di Gazzetta_it. Come sputare sulla storia del giornalismo sportivo e sulla sua onorabilità“.

Oggi Bargiggia ritorna all’attacco mettendo nel mirino Sky sport. L’ex giornalista delle reti Mediaset ha risposto in maniera dura ad un tweet del collega Nicola Raiano: “A Sky tutti ad esaltare la Juventus. Nessuna critica, nessun appunto. La Juventus ha giocato uno schifo, questa era l’unica cosa da dire“.

Immediata la risposta di Bargiggia: “A Sky Sport sono addestrati a lisciare il pelo a tutti. La critica o il dubbio, seppur costruttivi, non sono ammessi. Le modalità d’un giornalismo minimo non sono contemplate dal direttorino Federico Ferri. Più sono potenti e più li leccano! Più giornalai che giornalisti“.

La questione sollevata da Bargiggia è la stessa che da anni portiamo avanti sulle pagine di napolipiu.com. I media nazionali hanno spazio solo per alcune, note, squadre del nord, il Napoli è spesso vittima di stereotipi e luoghi comuni.

La prima sconfitta del Napoli in campionato fu accolta dai media nazionali con estrema esaltazione. Sembra evidente che in molti considerassero il Napoli capolista come un’offesa alla lesa maestà del binomio Lombardo-piemontese. Inter, Milan e Juventus sembrano destinate nei secoli dei secoli a primeggiare e guai se qualche squadra del sud prova minare il loro territorio.

Noi rispondemmo: “Il ciuccio è ferito ma non è morto” una frase magnifica tratta dal film “no grazie il caffè mi rende nervoso” pellicola cult, la prima in cui Lello Arena è primattore e Troisi spalla di lusso. Sono passate o ltre tre decadi, periodo bastevole per buttare sottosopra la prospettiva politica: Funiculì Funiculà, il serial killer, si teneva stretta la vecchia Città.

Chiediamoci perchè la serie A non piace a nessuno, si magnifica una Juve che annaspa, ma avanza sistematicamente grazie agli aiuti arrivati dall’alto. Anche contro la Lazio, la vecchia signora ha subito la squadra di Sarri, ma poi arrivano due aiutini e i tre punti sono assicurati.

CORI RAZZISTI

Chiudiamo con i soliti cori razzisti :“Vesuvio lavali col fuoco”. Ancora?. Ancora?. E su andiamo.

Siete i primi a scegliere come luogo di vacanza Capri, Sorrento, Positano…