Spalletti: “Napoli, ecco le percentuali scudetto. Scelto il modulo con l’Udinese. Insigne lo vedo molto bene”

Luciano Spalletti presenta Napoli-Udinese in conferenza stampa, partita che si gioca sabato alle 15 allo stadio Maradona.

Il tecnico del Napoli arriva dall’ottima vittoria che ha dato grande morale, una reazione importante dopo la sconfitta registrata in casa con il Milan. Spalletti dice che lui ha a “che fare con dei professionisti che si impegnano quotidianamente. Noi abbiamo tantissimi ragazzi che vogliono dare il massimo e vogliono anche inventarsi qualcosa. Chiaro che poi ci sono le giocate ed il talento, ma poi per ripetere spesso quella giocata e quel talento c’è bisogno di carattere“.

Spalletti sente la vicinanza dei “tifosi lo sentiamo tutti i giorni. Basta pensare alle ultime partite che abbiamo giocato, per arrivare allo stadio quasi non si riusciva a camminare con il pullman. Ci hanno sommerso con il loro amore. Penso che nel prossimo mercato non andremo a cercare altri tifosi, perché sotto questo profilo stiamo benissimo, ora gli dobbiamo restituire qualcosa. Abbiamo nove avventure da scrivere e noi dobbiamo essere felici e riconoscenti di poterlo fare. Vogliamo viverle tutte da protagonisti“.

Conferenza stampa Spalletti, Napoli-Udinese

Sulla gara Napoli-Udinese, Spalletti ha detto: “Ci sono tantissime insidie, anche perché hanno un direttore come Pierpaolo Marino che crea ordine. Loro hanno giocatori importanti, che possono creare grandi problemi con nelle ripartenze e sulla palle inattive, perché forti fisicamente. L’Udinese ha anche tre o quattro giocatori tecnicamente molto dotati, che avranno un mercato importante. Noi dovremmo essere bravi a fare la nostra parte“.

Con l’Udinese il Napoli potrebbe restare sul modulo 4-3-3: “Squadra che vince non si cambia? Vediamo cosa succede, quello che posso dire è che sicuramente farò giocare undici titolari“. Il tecnico friulano non si vuole sbilanciare sul modulo da utilizzare, ma qualcosa fa capire: “L’Udinese ha giocato importanti, quindi noi dovremmo essere bravi a non farci prendere quando salgono in pressing. Diciamo che adotteremo un 4-3-3 con un po’ di 4-2-3-1, ma i numeri non dicono tutto“.

Spalletti ha parlato anche della corsa scudetto: “Ci sono quattro squadre che corrono per il titolo, tutte hanno le stesse possibilità di vincere lo scudetto, poi è ovvio che se si guarda la classifica si dà qualche punto percentuale in più a chi sta davanti“.

Spalletti pensa solo alla sfida con l’Udinese e non vuole sentire parlare della gara con l’Atalanta: “Se qualche mio giocatore pensa già alla sfida con i nerazzurri sarei preoccupato, si comincerebbe veramente male. Dobbiamo pensare una gara per volta. Noi dobbiamo pensare ad allenarci e vincere”. Il tecnico si prende anche le sue responsabilità per quanto riguarda le troppe sconfitte in casa del Napoli: “Ho sicuramente sbagliato qualcosa anche io. Ma a noi lo stadio Maradona di certo non ci influenza negativamente. Dobbiamo metterci qualcosa di più noi per fare ancora meglio. Per fare grandi risultati ci vuole tanta disciplina in tempi lunghi, è la somma degli sforzi quotidiani“.

La clamorosa svista di Guida e Massa in Torino-Inter, fa parlare anche del Var, che può essere determinante se usato bene: “Io non so dire se la usano bene o male. Giannoccaro ci ha una lezione e ci ha fatto vedere quello che succede durante la comunicazione, quindi per quanto ci riguarda funziona tutto bene. Il lavoro degli arbitri è sotto gli occhi di tutti, non sta a me decidere se qualcosa è stato svolto male. Sarà l’Aia ad intervenire”.

Su Insigne e Spalletti ha detti: “L’ho visto molto bene quando è entrato col Verona ed ha fatto benissimo in allenamento. Il mio unico problema con Insigne è che tra tre mesi andrà via. Infortunio Ounas? Non giocherà con l’Udinese, non è a disposizione“.