Europa League: Atalanta ai Quarti, Alvino: “Ottima notizia per il Napoli”

L’Atalanta passa il turno degli Ottavi di Europa League i bergamaschi hanno vinto anche a Leverkusen con un gol di Boga. Una vittoria prestigiosa per i nerazzurri che approdano ai Quarti di finale di Europa League e tengono ancora un’italiana all’interno delle coppe europee. Mentre in Champions League, l’eliminazione della Juventus ha decretato l’uscita di tutti i club di Serie A.

Carlo Alvino festeggia per la vittoria dell’Atalanta e per il passaggio del turno della squadra di Gasperini. Al termine del match di Europa League il giornalista ha scritto: “Ottima notizia il passaggio del turno dell’Atalanta. Il 7 aprile avranno la gara d’andata dei quarti, il giorno 3 la sfida a Bergamo col Napoli…”.

Napoli: calendario ultime nove giornata Serie A

Atalanta e Roma, da giocare rispettivamente in trasferta ed in casa, sono sulla carta le partite più difficili, insieme con quella con la Fiorentina. Ecco il calendario della corsa scudetto del Napoli: