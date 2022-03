Sceicco Al Thani, Juve eliminata, ‘prende in giro’ la Serie A: “Giusto non trasmetterla”

La sconfitta della Juventus contro il Villareal in Champions League esclude tutte le squadre di Serie A dalla massima competizione europea. Fuori anche Milan e Inter ai Quarti di finale non ci sarà nessun club italiano in Champions League. Un problema che deve far riflettere, perché se l’Inter è uscita col Liverpool, al top in Premier League non si può dire la stessa cosa dei bianconeri. La Juve ha perso nettamente col Villareal, club spagnolo attualmente settimo in Liga Santander. Sul momento non positivo delle squadre di Serie A in Europa è arrivato il tweet dello sceicco Al Thani, che ha messo in evidenza i grandi problemi dei club nostrani.

Tweet Al Thani Serie A

“28 anni senza Europa League; 13 anni senza Champions; 15 anni senza una Super Europea; 12 anni senza il Mondiale per Club” scrive lo sceicco Al Thani che aggiunge: “La Serie A non trasmessa su BN Sport, penso che sia la decisione giusta“. Il riferimento di Al Thani è a Bein Sport uno dei principali network mondiali. Il fatto che queste grandi società non si interessino alla Serie A italiana deve far riflettere. Il campionato è sempre più livellato verso il basso, la dimostrazione è anche la sconfitta della Juventus che per anni ha dominato incontrastata in Serie A, ma che in Champions League non ha mai vinto nulla. Insomma toccherà anche al nuovo presidente Casini cercare di trovare una soluzione e aumentare al competitività della lega di Serie A. Magari con un campionato senza palesi errori arbitrali, in cui le risorse vengono distribuite meglio ed in cui si permette a tutti di competere.