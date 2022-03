Villareal musica a tutto volume: la festa allo Stadium della Juve – VIDEO

Il Villareal supera gli Ottavi di Finale di Champions League vincendo la sfida di ritorno contro la Juventus per 3-0: festa negli spogliatoi. I bianconeri di Allegri sono collassati nel secondo tempo, quando hanno pensato principalmente a difendersi per paura di subire il gioco del Villareal. Ma Emery ha fatto i cambi giusti con Gerard Moreno e Coquelin che hanno cambiato l’inerzia della sfida di Champions in favore della squadra spagnola. Netto il rigore concesso da Marciniak, netta la vittoria del Villareal contro la Juventus anche se Allegri ha detto che la squadra “ha giocato bene”.

Alla fine di Villareal-Juventus negli spogliatoi dello Stadium è partita la festa del Sottomarino giallo. I giocatori del Villareal hanno alzato il volume al massimo, accompagnando il tutto con balli e risate per festeggiare il passaggio del turno. La sconfitta della Juve lascia la Serie A senza nessuna rappresentante ai Quarti di Champions League, un fattore sottolineato in un tweet anche dallo sceicco Al Thani. Ancora una volta i club nostrani dovranno restare a guardare i grandi club d’Europa sfidarsi.