In Champions il Var funziona: rigore contro la Juve col Villareal. Bianconeri eliminati

L’arbitro Marciniak concede un rigore al Villareal nella sfida di Champions League tra Juve e Villareal: netto il fallo di Rugani su Coquelin. L’arbitro a velocità normale non aveva fischiato nulla, ma ha immediatamente rassicurato tutti che sarebbe andato al Var dopo il silent check. Così Marciniak senza alcun problema è andato a vedere l’immagine del contatto Rugani-Coquelin ed ha concesso il calcio di rigore al minuto 76. Il penalty è stato poi trasformato da Gerard Moreno che ha portato in vantaggio il Villareal.

L’arbitro di Juve-Villarreal ci ha messo pochi minuti per risolvere il problema e assegnare il rigore agli spagnoli. Insomma l’esatto contrario di quanto avviene in Italia, basta pensare alla 29sima di Serie A con il clamoroso errore di Guida e Massa in Torino-Inter. La Juventus ha poi subito a che il secondo gol al minuto 85 con il colpo di testa di Pau Torres dagli sviluppi di calcio d’angolo. Il terzo gol arriva ancora su rigore per fallo di mano di De Ligt, realizzato da Danjuma. Juve-Villareal termina 0-3, così la Juventus esce dalla Champions League agli ottavi di finale giocati non proprio contro la squadra più forte che si potesse pescare, attualmente settima in Liga spagnola. Un’altra prova incolore di Allegri che per tutta la partita ha rinunciato a giocare, rimediando un’altra eliminazione clamorosa da parte della sua Juventus.