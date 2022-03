Cuadrado: “Fatto quello che ha chiesto Allegri”. Varriale: “Che figuraccia”

La Juventus eliminata dalla Champions League agli ottavi di finale, a Torino passa il Villareal che segna tre gol in trasferta. I bianconeri per il quarto anno consecutivo lasciano la Champions League agli Ottavi di finale, un’altra dolorosissima e clamorosa sconfitta per Allegri, molto criticato a fine partita. Al termine del match ha parlato anche Cuadrado che ha detto: “Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, volevamo fare girare più la palla per farlo aprire e muovere la difesa avversaria, ma non ci siamo riusciti. È un vero peccato perché il primo tempo avevamo giocato molto bene, avendo anche molte occasioni da gol. Ci dispiace molto“.

Dopo Juventus-Villareal è arrivato anche il commento di Enrico Varriale che ha detto: “Per il 4° anno consecutivo clamorosa eliminazione della Juventus in Champions. Gara noiosa decisa dai cambi di Emery che con Moreno mette KO i bianconeri. In Europa,senza un gioco credibile, non basta la rosa più costosa d’Italia che fa una figuraccia pure con la settima della Liga“.