“Osimhen il Newcastle fa all-in, mega offerta per il Napoli”

Calciomercato Napoli con il Newcastle che fa sul serio per Victor Osimhen. The Sun fa sapere che il club inglese vuole fare un’offerta. Il problema del Newcastle non è di certo la disponibilità economica, dato che il patrimonio di Bin Salman è sconfinato. In realtà il club inglese già a gennaio ha fatto una grande offerta per Osimhen e Fabian Ruiz, ma de Laurentiis non ha voluto nemmeno prendere in considerazione l’idea di cedere, per non indebolire la squadra di Spalletti.

Ma il Newcastle vuole tornare alla carica per Osimhen. Secondo il tabloid inglese i Magpies sono pronti in estate a fare una mega offerta ad Aurelio De Laurentiis per Osimhen. Il presidente del Napoli non vuole cedere il giocatore che piace anche ad altri club come il Manchester United, ma davanti ad una super offerta non potrebbe rinunciare. Anche perché si parla pure di possibili sostituti di Osimhen, come Darwin Nunez giocatore classe ’99 del Benfica che viene considerato il nuovo Cavani. Per convincere De Laurentiis a cedere Osimhen serviranno almeno 100 milioni di euro. Intanto sempre Dall’Inghilterra viene scritto che all’Arsenal piace Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che il contratto in scadenza nel 2023, con il rinnovo che è completamente bloccato da mesi.