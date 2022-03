Dall’Inghilterra – Arsenal pressing per Fabian Ruiz

Fabian Ruiz finisce nel mirino dell’Arsenal, la conferma ulteriore arriva dai tabloid inglesi. Lo spagnolo piace molto in Premier League. Già qualche settimana fa vi avevamo anticipato l’interesse concreto dei Gunners per Fabian Ruiz. Oggi The Mirror fa sapere che i Gunners sarebbero pronti a fare un’offerta concreta al Napoli per il giocatore. Fabian Ruiz ha un contratto in scadenza nel 2023 ed il rinnovo resta bloccato. Ci sono tante voci di calciomercato su Fabian Ruiz che piace molto anche in Spagna. Barcellona e Real Madrid sono interessate ma non hanno ancora fatto una mossa decisiva.

Calciomercato: Fabian Ruiz verso la cessione

Attualmente proprio l’Arsenal è la squadra che è più interessata a Fabian Ruiz, quella che sarebbe pronta a ingolosire De Laurentiis con una buona offerta. A gennaio ci ha provato il Newcastle che ha messo sul piatto 150 milioni di euro per prendere Fabian e Osimhen, ma il Napoli non ha voluto nemmeno ascoltare la proposta. Inoltre il giocatore vuole attendere qualche offerta di club più importanti. Questo non significa che il Newcastle sia tagliato fuori, ma l’Arsenal è il club che fa sul serio per il giocatore spagnolo. La sensazione è davanti ad un’offerta di minimo 40 milioni di euro, De Laurentiis sia pronto a cedere Fabian.