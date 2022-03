Terremoto Napoli – “Vesuvio erutta”, i commenti vergognosi

Il terremoto a Napoli nell’area dei Campi Flegrei fa paura, una scossa di magnitudo 3,5 ha colpito la zona tra Pozzuoli e Fuorigrotta. Un evento terribile e spaventoso, anche perché il fatto che si stia destando l’area flegrea di Napoli può comportare un grave problema per milioni di persone. Una minaccia potenziale che non scoraggia gli haters. I commenti sul terremoto a Napoli sono a migliaia e tra questi c’è chi inneggia al Vesuvio. In tanti hanno non commentato le varie notizie con la scritta: “Forza Vesuvio“. Chi ha aggiunto: “Lavali col fuoco è il momento“.

Tra i commenti alla notizia del terremoto a Napoli di oggi c’è chi ha scritto: “Come godo“. Insomma a meno di una settimana dal vergognoso striscione dei tifosi del Verona, che chiedeva a Russia e Ucraina di bombardare Napoli, c’è chi ancora ha voglia di scrivere certe cose. “Ho vergogna a leggere che c’è gente che si augura l’eruzione del Vesuvio e la morte di tante persone” ha scritto un utente di Twitter leggendo i tanti commenti offensi che si auguravano la morte dei napoletani. Fortunatamente nonostante il terremoto dell’area flegrea, non ci sono stati danni né a cosa né a persone, anche se la minaccia resta lanterne. Ci sono molte persone che fanno sapere di aver sentito distintamente la scossa di terremoto delle 15.15 che ha interessato la città partenopea.