Terremoto a Napoli: sciame sismico tra Bagnoli e Fuorigrotta

Scosse di terremoto a Napoli sono state avvertite nel pomeriggio nell’area flegrea, uno sciame sismico che è stato evidenziato dai sismografi. Ecco quanto evidenziato da Fanpage sulla vicenda: “Nuove scosse di terremoto, un vero e proprio sciame sismico in realtà, intorno alle 15 di oggi, mercoledì 16 marzo 2022, nell’area dei Campi Flegrei: la scossa più forte alle 14.14 di magnitudo 3.5, a una profondità di 2.7 chilometri; il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, come spesso accade per gli eventi sismici che si susseguono nella zona, soprattutto a Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta, quartieri della periferia occidentale di Napoli che fanno parte della caldera del supervulcano, e naturalmente a Pozzuoli, epicentro dei Campi Flegrei, ma anche in altre cittadine limitrofe, come ad esempio a Quarto.

Tale è il numero di segnalazioni su Twitter e di ricerche su Google che il popolare motore di ricerca scrive: “Ci sono segnalazioni di scosse nelle vicinanze. Ricontrolla in seguito man mano che ulteriori informazioni saranno disponibili”. Al momento, ad ogni modo, non ci sono notizie di danni a cose o persone, anche se in alcune zone, come ad Agnano, qualche cittadino spaventato è sceso in strada in via precauzionale. A Bagnoli, inoltre, proprio a causa dello sciame sismico, l’Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta è stato chiuso“.