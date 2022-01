Terremoto a Napoli: paura negli studi di Canale 21, sorpreso Bruscolotti – VIDEO

Il terremoto a Napoli, che ha interessato l’area flegrea di Pozzuoli, è stato avvertito anche da Bruscolotti negli studi di Canale 21. Secondo quanto hanno riportato i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, la terra ha cominciato a tremare alle 20.30 del 6 gennaio 2022, una scossa di magnitudo 2,3 della scala Ritcher e profondità 2,8 km con epicentro nell’area del vulcano Solfatara. Il terremo di Napoli è stato avvertito principalmente a Pozzuoli, ma anche ad Agnano, Bagnoli, Posillipo, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura.

La scossa è stata avvertita da tanti cittadini che hanno visto lampadari e oggetti tremare. Il terremoto a Napoli si è fatto sentire anche negli studi di Canale 21, mentre erano in diretta per il pre partita di Juventus-Napoli. All’interno degli studi c’era anche Giuseppe Bruscolotti, l’ex capitano del Napoli stava parlando della sfida con i bianconeri, quando all’improvviso c’è stata la scossa di terremoto. Vibrazioni che si vedono in maniera evidente dalle immagini riprese dalle telecamere. La scossa ha fatto bloccare Bruscolotti che interdetto ha aggiunto: “Ma che è”.