Il tweet dello sceicco Al Thani: “Che succede Napoli?” La reazione dei tifosi

Il Napoli viene travolto dal Barcellona in Europa League. Gli azzurri sono stati in balia degli spagnoli per tutto il match. Il regalo di Insigne su calcio d’angolo, che ha spalancato le porte all’1-0 di Jordi Alba ha fatto capire subito che serata sarebbe stata per il Napoli. Il primo tempo chiuso 1-3, con il solo squillo di Insigne, fotografa perfettamente la prestazione degli azzurri. La squadra di Spalletti è stata sempre in balia degli avversari.

Barcelona faced greater difficulty against Granada, Getafe and Cadiz What is it, Napoli ?#Napoli#Barcelona — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) February 24, 2022

Una supremazia territoriale, fisica e di gioco notata anche dallo sceicco Al Thani che attraverso twitter ha scritto: “Il Barcellona ha trovato maggiori difficoltà con Granada, Getafe e Cadice. Che succede Napoli?” Un commento quasi a sbeffeggiare la prova degli azzurri, che in Italia lotta per lo scudetto ma che viene paragonata a tre club che in Liga stanno lottando per non retrocedere. Il tweet di Al Thani ha scatenato la reazione di tanti tifosi del Napoli che hanno commentato il tweet: “Ti prego libera da De Laurentiis” ha scritto un utente. Tanti i messaggi di questo tipo che hanno affollato la bacheca di Al Thani. Non è la prima volta che lo sceicco scrive un tweet sul Napoli, facendo circolare voci su un possibile interesse per il club di De Laurentiis.