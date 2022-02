Napoli-Barcellona: le pagelle, nessuno è salvo. Spalletti ci sei?

Il Napoli perde con il Barcellona in Europa League che dilaga allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Spalletti è in balia dell’avversario per tutta la partita, con Xavi che imbriglia Spalletti. I blaugrana sembrano avere più giocatori in campo, tanto che il Napoli nel primo tempo fatica anche a fare due passaggi consecutivi. Gli azzurri escono dall’Europa League nel modo migliore, prendendo un’imbarcata, non solo dal punto di vista del risultato, ma anche da quello tecnico e tattico.

Napoli: le pagelle col Barcellona

Meret 5: Può fare poco sui gol, ma sembra fuori dal coro.

Di Lorenzo 5: Sbaglia spesso in uscita.

Rrahmani 4,5: Soffre come tutta la difesa.

Koulibaly 5: Da solo può poco, prova la reazione anche in fase offensiva.

Mario Rui 4,5: Soffre maledettamente Adama Traoré.

Fabian Ruiz 4: Non ha mai spazio, non riesce nemmeno a crearselo.

Demme 3: Nel primo tempo sbaglia di tutto, nemmeno la volontà riesce a compensare.

Elmas 4: Poco, nulla o quasi.

Zielinski 4: Nessuno spunto, anche se ci prova.

Insigne 3: Rigore perfetto, questa volta non fa il terzino su Traoré ma in attacco non incide. Il primo gol lo regala lui al Barça.

Osimhen 5: Si danna l’anima, ma da solo può fare poco.

Spalletti 3: Xavi gli dà una lezione, non riesce mai a prendere una contromossa giusta.