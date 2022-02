Azzurri con il solito problema, il Barcellona passeggia al Maradona: VIDEO

Napoli-Barcellona finisce 2-4. Gli azzurri steccano al Maradona e falliscono il passaggio agli ottavi di Europa League.

Avvio disastroso per il Napoli di Spalletti che in 13’ subisce due gol. Il Barcellona va in rete prima con Jordi Alba e poi con De Jong che pennella una conclusione all’incrocio dei pali. Il Napoli torna in gara con un rigore di Insigne ma prima del termine del primo tempo Piqué segna il 3-1. A inizio ripresa la squadra di Spalletti sembra più propositiva ma il 4-1 di Aubameyang spegne qualsiasi speranza di rimonta. Nel finale gol di Politano. Passa il Barcellona, Napoli fuori.

NAPOLI-BARCELLONA 2-4

Le telecamere non lo hanno intercettato, ma Napoli e Barcellona hanno voluto trasmettere chiaramente quale sia la loro idea circa il conflitto iniziato dalla Russia nella scorsa notte ai danni dell’Ucraina. “Stop War” è lo stringato ma significativo testo delo striscione messo in mostra prima dell’inizio del match valido per il ritorno degli spareggi per gli ottavi di Europa League di scena allo stadio “Maradona“. Le due squadre si sono unite in una foto unica, mischiandosi e reggendo lo striscione con una grande scritta rossa: poi la foto è stata postata sui profili social delle due squadre. “Aturem la guerra | Fermiamo la guerra” nella versione catalan, “Fermiamo la guerra“, in quella italiana.

Il Barcellona non si fa impressionare dal calore dei 40000 del Maradona e si impone con un 4-2 che racconta nel modo più completo possibile l’andamento della gara. Che in realtà, per larghi tratti, è una non gara.

A partire da un avvio scioccante: dopo 13 minuti i catalani si sono già portati sul doppio vantaggio con Jordi Alba e Frenkie de Jong, sfruttando clamorosi errori individuali e collettivi degli azzurri.

Il calcio di rigore messo a segno da Insigne (VAR determinante: Karasev aveva assegnato una punizione per un tocco di Ter Stegen su Osimhen) non è che un’illusione pura e semplice. Piqué riporta a due le lunghezze di vantaggio agli sgoccioli del primo tempo, Aubameyang chiude ogni discorso nel secondo. Solo per la cronaca la rasoiata vincente di Politano all’87’, quando i buoi sono già scappati da tempo dalla stalla. Un crollo totale, senza discussioni. E un’eliminazione che fa male. Da questa sera il Napoli si prepara a pensare unicamente al campionato.Gli azzurri alle prese con un problema ormai atavico: falliscono sempre le gare importanti. Questione di mentalità? mancanza di uomini? De Laurentiis e Spalletti rispondano a questa domanda.

Highlights e gol Napoli-Barcellona 2-4

l video con gli highlights e i gol di Napoli-Barcellona 2-4, match valido per il ritorno dei playoff di Europa League 2021/2022.