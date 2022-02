Assurdo lo striscione contro la guerra bocciato in Napoli-Barcellona. La reazione di Alvino – FOTO

Uno striscione contro la guerra in Ucraina non è stato fatto entrare allo stadio Maradona per Napoli-Barcellona. Il messaggio scritto è semplice e chiaro: “No alla guerra“. Un messaggio che dovrebbe essere fatto proprio da qualsiasi essere umano, soprattutto in questo momento. Eppure lo striscione non è stato fatto entrare all’interno del Maradona e quindi l’iniziativa si è spostata all’esterno del catino di Fuorigrotta.

Carlo Alvino sullo striscione contro la guerra ha scritto: “Bisognava farlo entrare. Come si fa a definire questo striscione ‘politico’? In effetti non si capisce come un regolamento possa bocciare un messaggio di pace così netto. Davvero una presa di posizione assurda, mentre la stessa Uefa ha condannato la guerra scatenata dalla Russia nei confronti dell’Ucraina.