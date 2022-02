Messi meglio di Maradona? La risposta di Carlo Alvino a Xavi è da applausi

Secondo Xavi, Messi è più forte di Maradona. Carlo Alvino ha risposto alle parole del tecnico del Barcellona.

Risposta da applausi di Carlo Alvino a Xavi Hernandez. L’allenatore del Barcellona, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Napoli, ha paragonato Lionel Messi a Diego Armando Maradona:

“Maradona è stato un riferimento per tutti, al punto che, ancor oggi, guardiamo i suoi video e ci emozioniamo all’idea delle sue giocate. Purtroppo per lui, negli ultimi decenni è arrivato Messi, il quale si è imposto come miglior calciatore di sempre. Senza Leo, il più forte di tutti i tempi sarebbe ancora Diego, che si è dimostrato il top al mondo nella sua epoca”.

Le parole di Xavi su Maradona hanno fatto storcere il naso molti tifosi ed appassionati del dio del calcio. Il giornalista Carlo Alvino dai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha ribattuto prontamente alle affermazioni di Xavi:

“Io credo che dichiarazioni del genere non debbano essere prese in considerazione. Non bisogna dare troppa importanza a ciò che ha detto l’allenatore del Barcellona. Tutti sappiamo il valore di Diego Armando Maradona e non può essere paragonato a nessuno”.

Napoli-Barcellona è anche la partita di Diego Armando Maradona, che ha giocato indossando entrambe le maglie. Proprio il Napoli riuscì a comprare Maradona dal Barcellona, un acquisto fenomenale che fece anche scalpore. Così come fu fenomenale la presentazione al San Paolo in uno stadio gremito.

Anche in Europa League per Napoli-Barcellona, ci sarà il tutto esaurito anche se ‘solo’ al 75% come impongono le attuali normi anti covid. Il clima è quello di festa, anche se la guerra tra Russia ed Ucraina, aleggia su tutto il mondo. Ma le competizioni sportive vanno avanti e così lo stadio Maradona sarà gremito in ogni ordine di posto, per celebrare la partita che ha come simbolo Diego Armando Maradona.