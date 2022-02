SKY- Olivera vicinissimo al Napoli. Le ultime su Mertens e Origi. Elmas e Ounas…

Mathias Olivera sarà il nuovo terzino del Napoli. Affare con il Getafe quasi chiuso restano da limare le ultime cose.

Luca Marchetti esperto di calciomercato delle reti SKY, ha parlato dei movimenti del Napoli ai microfoni di Marte Sport Live.

“Arriva un nuovo terzino destro? Per ora, c’è Kevin Malcuit. Il Napoli ha altre esigenze, su tutti il terzino sinistro ed il sostituto di Lorenzo Insigne. Da capire cosa succederà anche relativamente ad altre cessioni importanti. Mathias Olivera al 90% è il terzino scelto per il futuro? Anche più del 90%. La trattativa era in via di definizione già a gennaio, quando si è cercato di anticipare un arrivo già certo per luglio”.

Marchetti ha poi aggiunto: “Napoli interessato a Divock Origi? Potrebbe interessare, perché i calciatori in scadenza vengono sempre presi in considerazione dai grandi club, ma non è semplice. Va prima definito il futuro di Dries Mertens. Credo che il Napoli stia riflettendo, perché oggi ha tre prime punte, considerando anche Andrea Petagna e Victor Osimhen. Di certo, non ne prendono una quarta. Non si escludono cambiamenti in avanti, visto che Mertens è in scadenza, ma un suo addio non è poi così scontato: potrebbe prolungare e restare.

Eljif Elmas ed Adam Ounas non hanno convinto e potrebbero andare via? Giuntoli terrà conto di tutto. Ounas non è stato usato con la continuità che ci si aspettava, ma è un ragazzo molto stimato da Spalletti. Elmas piace e, da esterno, è un adattato. E’ molto utile, il che lo rende indispensabile per la sua capacità di giocare in più ruoli. Non credo che andrà via”.