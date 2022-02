Napoli, Di Lorenzo: esclusi problemi. Nuovi esami per Malcuit

Problema infortuni in casa Napoli, con il Cagliari si sono registrati queli di Giovanni Di Lorenzo e Kevin Malcuit. Entrambi i calciatori sono usciti dal campo prima dela fine del match; quello che ha destato maggiore preoccupazione è stato Di Lorenzo che ha subito un trauma alla testa. Dal report ufficiale della SSCN però si escludono problemi: “Di Lorenzo ha effettuato esami clinici e diagnostici, con il Dott. Alfredo Bucciero presso la clinica Pineta Grande, che hanno dato esito negativo“. Mentre Malcuit “ha effettuato terapie e nella giornata di domani si sottoporrà a esami diagnostici“.

Verso Barcellona

A questo punto sembra difficile poter ipotizzare un rientro di Malcuit per la sfida con il Barcellona, mentre Di Lorenzo si può allenare con la squadra. Sicuramente una buona notizia per Luciano Spalletti che punta moltissimo su Di Lorenzo, in grado di assicurare qualità e quantità sulla fascia destra, ricoprendo anche più ruoli. La sfida con il Barcellona è da dentro o fuori, quindi un giocatore come Di Lorenzo è indispensabile. Senza Malcuit il Napoli potrà contare su Zanoli, che nei pochi minuti avuti a disposizione con il Cagliari ha dato una buona impressione. Non è la prima volta che il giovane esterno destro del Napoli dà delle buone sensazioni, chissà che Spalletti non possa decidere di utilizzarlo con maggiore frequenza.