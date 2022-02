Napoli-Barcellona: la lista dei convocati di Spalletti

Luciano Spalletti dirama la lista dei convocati del Napoli per la sfida del Barcellona, ritorno dei playoff di Europa League.

Il tecnico del Napoli recupera Insigne che gioca titolare, così come recupera Politano che però non ha molte chance di partire dal primo minuto.

Ecco la lista dei convocati di Spalletti per Napoli-Barcellona: