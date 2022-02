Il Barcellona dilaga, l’urlo di Insigne non basta

Napoli-Barcellona 1-3 alla fine del primo tempo, gol di Jordi Alba, De Jong e Piqué. Risponde Insigne su calcio di rigore. Un primo tempo da incubo per il Napoli che viene schiacciato dal Barcellona sotto ogni punto di vista. I rigore di Insigne aveva dato animo alla squadra di Spalletti che ha regalato il primo gol, da un calcio d’angolo per il Napoli è arrivato il gol di Jordi Alba.

Ma gli azzurri sono in svantaggio in ogni zona del campo. Il 2-0 è una perla di De Jong e fa piovere fischi sui giocatori di Spalletti, sempre messi male in campo e che vanno sempre in inferiorità numerica. Il rigore segnato da Insigne viene ‘inventato’ da un corsa di Osimhen. Il gol illude gli azzurri, ma la squadra di Xavi ha la supremazia territoriale e crea sempre occasioni. Il primo tempo finisce 3-1 con gol allo scadere del tempo di Piqué.