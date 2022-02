Politano: “Ci siamo fatti male da soli. Reagiamo con la Lazio”

Matteo Politano parla al termine del match di Europa League, Napoli-Barcellona in cui l’attaccante ha segnato il gol del 2-4 finale. “Ci siamo fatti male da soli prendendo due gol dopo dieci minuti. Purtroppo quando non riesci pressare tutti insieme è difficile riuscire a prendere palla al Barcellona. Peccato perché il gol di Insigne ci aveva dato una speranza, ma invece il gol di Piqué ci ha tagliato le gambe” ha detto Politano a Sky al termine di Napoli-Barcellona.

Politano non abbassa la guardia e dice: “Sappiamo che domenica abbiamo una partita difficilissima con la Lazio e dobbiamo dare un segnale forte, rialzandoci subito. Anche la Lazio palleggia bene, quindi se non lavoreremo di squadra sarà difficile togliergli la palla. Come sto? Non sono ancora al top ma sto recuperando“. Gli azzurri per la sfida con la Lazio proveranno a recuperare qualche calciatore, magari uno tra Anguissa e Lobotka, anche perché il Demme visto con il Barcellona non è apparso in grandissima condizione.