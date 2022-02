Mertens guida il Napoli: “Il gruppo è forte, ci giochiamo lo scudetto”

Il Napoli perde con il Barcellona, al termine del match Dries Mertens ha parlato della sconfitta ma anche della lotta scudetto. “Ci dispiace per i nostri tifosi, perché questa sera lo stadio era pieno e volevamo fare bene. Però ora non dobbiamo abbassare la testa, anche perché domenica dobbiamo giocare una partita molto difficile con la Lazio” ha detto Mertens.

Mertens aggiunge: “Non è solo una questione di carattere, cambiare tanti giocatori spesso incide. Purtroppo gli infortuni, il fatto di non poterci allenare sempre bene ci ha condizionato. Ma ora non dobbiamo trovare scuse, dobbiamo ripartire subito e guardare avanti. Io so quanto è forte questo gruppo, con la Lazio abbiamo una chance importante che non possiamo sbagliare. Bisogna fare bene e so perfettamente che possiamo farlo. Ora dobbiamo dormire bene e reagire perché tra poco dobbiamo tornare di nuovo in campo“. La voglia di reagire è stata sottolineata anche da Politano al termine del match. Ora gli azzurri devono reagire, perché la prestazione col Barcellona è stata veramente pessima. Il Napoli dovrà cercare di reagire domenica con la Lazio, non sarà semplice anche perché gli azzurri giocheranno conoscendo già il risultato di Milan e Inter che giocheranno venerdì il loro match di Serie A.