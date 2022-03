Chelsea, Jorginho siparietto con Sky: “Sempre forza Napoli guagliò” – VIDEO

Jorginho “Sempre forza Napoli guagliò”, il centrocampista del Chelsea protagonista di un simpatico siparietto con un operatore Sky.

JORGINO: FORZA NAPOLI SEMPRE

Jorginho non ha mai dimenticato Napolie ogni occasione è buona per ricordare i suoi trascorsi in magli azzurra.

Al termine della sfida contro il Lille, Jorginho è stato intercettato da un operatore Sky che gli ha urlato “forza Napoli”. La risposta dell’ex regista azzurro non si è fatta attendere: “Sempre guagliò”.

Jorginho, è al centro di numerose voci di calciomercato. Secondo i rumors il centrocampista italo-brasiliano ex Napoli potrebbe cambiare maglia in estate e tornare a giocare in Serie A. La Juventus ha messo nuovamente gli occhi sul centrocampista e sarebbe pronta a tentare il colpo nel prossimo mercato estivo.

Il giocatore è in scadenza con i blues nel 2023 e la situazione societaria alquanto complicata che sta vivendo in questo momento il Chelsea potrebbe facilitare la cessione del giocatore.

SOGNO MONDIALE

Il centrocampista del Chelsea ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sulla nazionale di Mancini:

“Anche io ho il sogno Mondiale, ora speriamo di avere tanti giocatori a disposizione per cercare di andarci perché io credo sia il sogno di tutti i ragazzi. Il viaggio a Middlesbrough in pullman? Qualcosa faremo, non credo che andremo con l’autobus. Ci stiamo organizzando, è importante arrivarci e se c’è da fare noi uno sforzo, per il bene di tutti, lo faremo. Fare sei ore in pullman non è semplice prima di una partita. Visto che abbiamo la possibilità magari la sistemeremo in un altro modo”.