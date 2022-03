Pistocchi: “Juve complice del fallimento italiano” poi spara a zero su Allegri

Maurizio Pistocchi ritorna sulla sconfitta della Juventus in Champions League col Villareal: “Complici del fallimento del calcio italiano“. Dopo la meritata sconfitta della squadra di Allegri contro il Villareal, i giornali si sono affrettati a distribuire le colpe su tutto il sistema calcio, non si capisce per quale motivo quando i bianconeri escono dalla Champions League anticipatamente, il problema è di tutto il calcio nostrano. È accaduto anche dopo Juve-Villareal.

Pistocchi dice: “Come disse Pesaola, prima di una partita del Bologna con l’Atalanta, ‘Li attacchiamo dal primo all’ultimo minuto.’ Alla fine fu l’Atalanta a farlo e rispose ‘Cosa è successo? Ci hanno rubato l’idea’. Emery ha fatto questo, difesa e ripartenze, si è fatto attaccare lasciando il possesso alla Juventus e poi ha sfruttato al 100% tutte le occasioni che ha avuto. Il punto è che è questa la situazione reale del calcio italiano. La squadra più ricca e potente del calcio italiano non può esprimere un gioco come quello del secondo tempo senza calciare in porta. Arthur non ha mai visto un giocatore smarcato, erano tutti fermi e aspettavano la palla addosso. Lo stesso Cuadrado che è molto dinamico non l’ha fatto. Per aprire quella difesa lì vai nell’1 contro 1 oppure si inseriscono i centrocampisti senza palla“.

Poi su Allegri a Radio Punto Nuovo dice: “Quando a fine partita sento Allegri dire ‘Parlare di fallimento è poca onestà intellettuale’ non va bene. Se lui dice che il risultato è l’unica cosa che conta allora ha torto, perché è proprio il risultato che è mancato. La Juve è complice del fallimento del calcio italiano. Il tifoso juventino è tutto fuorché contento di ciò che vede. Essendo la Juventus la più importante in Italia per storia, blasone, per scudetti vinti e appartenenza ad una famiglia che ha fatto la storia della vita sociale negli ultimi 60 anni, è ovvio che la sconfitta così grave incida gravemente sul calcio italiano. Inutile nascondersi dietro un dito, la Juve non ha un’identità ma gioca sull’errore dell’avversario. Non vedi nella Juve un’identità di calcio che hanno Sassuolo, Napoli, Inter, Fiorentina e altre. Ma ci sono giocatori con ottime qualità che non riescono ad esprimersi”.