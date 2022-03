Spalletti-Zielinski: confronto a Castel Volturno, la reazione del polacco

Piotr Zielinski è rimasto deluso dall’esclusione nella sfida con il Verona, così Luciano Spalletti ha avuto con lui un confronto a Castel Volturno. L’allenatore sa che è importante tenere tutti con il morale alto e con la testa concentrata per questo finale di stagione e non vuole perdere nessuno. Anche perché Zielinski è uno che non ha mai fatto polemiche, sempre pronto a mettersi al servizio della squadra, ma anche a metterci la faccia davanti alle telecamere dopo qualche batosta. Insomma Zielinski è uno di quei calciatori che prova sempre a reagire alle difficoltà.

Proprio questo è venuto fuori dal confronto Zielinski-Spalletti che c’è stato in questi giorni al Konami Center di Castel Volturno. “Io quando andavo in panchina poi la settimana dopo mi allenavo mettendomi in cima al gruppo” ha detto Spalletti al centrocampista. Il Mattino parla di un faccia a faccia importante, ma che non lascia rancori. L’obiettivo del tecnico era quello di rincuorare e caricare Zielinski in vista delle ultime nove giornate di campionato. Avere al massimo un giocatore fondamentale come l’ex Empoli è veramente importante, perché i suoi gol e le sue giocate possono essere determinanti per la corsa scudetto.

Zielinski nel confronto con Spalletti ha fatto sapere di essere dispiaciuto per l’esclusione col Verona, ma non ne ha fatto un dramma. Il giocatore si è allenato al meglio durante la settimana, tanto che Spalletti può lanciarlo titolare con l’Udinese. Questa sembra almeno l’intenzione dell’allenatore che vuole continuare però a puntare sul modulo 4-3-3. Numeri che nell’interpretazione tattica hanno fatto la differenza con il Verona, con un Osimhen maggiormente servito ed un centrocampo più protetto. Da questo punto di vista è stato importante anche il rientro di Frank Anguissa, che ha caricato il Napoli a Radio Goal per questa volata scudetto che si preannuncia entusiasmante.