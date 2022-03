Napoli, Anguissa: “Scudetto, ci crediamo tutti. A Verona è accaduto un fatto triste. Osimhen invincibile”

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli ha parlato della lotta scudetto e ha suonato la carica per le prossime partite.

Napoli-Udinese:“I friulani sono molto tecnici e hanno calciatori dotati di grande fisicità. Giocheremo in casa, ma non dovremo sottovalutarli. Dobbiamo mettere in campo la loro stessa determinazione”.

Serie A:“Mi trovo benissimo nel campionato italiano. Sono felicissimo di essere qui, c’è un grande agonismo”.

Su Spalletti:> “Il mister ascolta molto i calciatori, ama parlare con noi. Spalletti dà spazio a tutti, anche le lamentele. Mi ha dato molta fiducia e gliene sono grato”.

Osimhen: “Un aggettivo per descriverlo? Ne ho tantissimi. Combattente invincibile, fortissimo, audace: sono contento di averlo come compagno di squadra. Lui e tutti noi miriamo allo stesso obiettivo: la vittoria dello scudetto. Non c’è una primadonna, si vince tutti insieme”.

Buu razzisti del Bentegodi: “Personalmente non faccio attenzione a quanto è accaduto a Verona, sono situazioni che non mi toccano. Penso però sia triste che ci sia ancora il razzismo nel 2022. Dico che chi ha potere deve fare applicare le regole”.