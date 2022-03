Rocco Hunt e Koulibaly nello spot contro il razzismo della Serie A – VIDEO

Il razzismo è una delle piaghe per la Serie A di calcio che cerca di contrastarlo anche attraverso campagne di sensibilizzazione. Per capire quanto sia ancora profondo il fenomeno del razzismo in Italia, basta guarda alla sfida Verona-Napoli. Prima del match c’è stato un esempio di discriminazione territoriale: uno striscione tra i più vergognosi mai apparsi in cui i tifosi del Verona chiedevano di bombardare la città partenopea.

Ma gli ultras del Verona hanno proseguito con cori razzisti contro Koulibaly, Osimhen e Anguissa del Napoli. Il giudice sportivo ha disposto la chiusura della curva del Verona, ma serve anche sensibilizzazione. Così la Lega di Serie A lancia Keep Racism out con Rocco Hunt e Koulibaly tra i protagonisti del video. Ma ci sono anche altre calciatori schierati come Vlahovic.

Keep Racism Out: il comunicato della Lega di Serie A

“E’ stato presentato oggi, sugli account social di Lega Serie A, il nuovo spot “Keep Racism Out”, in cui tutte le squadre di A, ognuna con un calciatore rappresentativo, ribadiscono il proprio impegno lanciando un messaggio forte di inclusione e lotta al razzismo.

Rocco Hunt ha firmato, con la collaborazione del producer Valerio Nazo, il jingle musicale che accompagna il nuovo spot, in cui le voci degli appassionati e dei calciatori e i suoni degli stadi si uniscono alla musica di ispirazione hip-hop, creando una melodia originale per invitare ogni tifoso ad unirsi alla campagna e cantare tutti insieme “Keep Racism Out”. Tutti i protagonisti hanno voluto fortemente schierarsi contro ogni forma di discriminazione, coprendo con la musica e la propria voce il rumore dell’odio. Il video, pubblicato sui canali social di Lega Serie A e dei 20 Club, sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi della Serie A TIM a partire dalla 30ª Giornata di Campionato e fino al termine della stagione” scrive la Lega.

Il comunicato poi prosegue: “Il contenuto è parte di “Keep Racism Out”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Serie A in collaborazione con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), per combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione“.