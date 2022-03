Fifa Fut 22: Osimhen devastante è nel Team of the week

Victor Osimhen ha la sua carta Team of the week su Fifa 22 nella sezione Ultimate Team per la settimana 26. Il calciatore azzurro è entrato a far parte dei Totw grazie alla doppietta segnata contro il Verona che ha dato i tre punti al Napoli. “La tripletta del recordman Cristiano Ronaldo, le prestazioni magiche di Victor Osimhen e Pierre Kalulu e molto altro nella Squadra della Settimana di FIFA Ultimate Team, disponibile ora in-game” viene scritto da Ea Sports.

Anche Osimhen ha pubblicato la storia con la sua carta Totw di Fifa 22. Un riconoscimento per il giocatore nigeriano che farà felici molti giocatori del celebre gioco di calcio marcato EA. Ecco l’undici titolare della settimana 26 di Team of the week: