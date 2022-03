“Bombardate Napoli” striscione tifosi Verona, il commento di Maurizio De Giovanni

“Bombardate Napoli” questo il messaggio che i tifosi del Verona della Curva Sud hanno impresso su uno striscione. Oramai è chiaro che il significato sia quello, anche perché su quel telo bianco campeggia la bandiera della Russia, quella dell’Ucraina e le coordinate gps di Napoli. Insomma non serve una grande interpretazione per capire cosa voglia dire quello striscione, dato che in Ucraina c’è la guerra scatenata dalla Russia. Da ieri si susseguono le polemiche, ma c’è chi ha avuto addirittura il coraggio di definire geniale quanto scritto dei tifosi del Verona. Uno striscione, quello dei tifosi del Verona, commentato anche da Maurizio De Giovanni. Lo scrittore più volte si è posto a difesa di quella città che è stata invece giustamente esaltata da Alberto Angela.

Striscione Verona, De Giovanni: “Idiozia razzista”

Lo scrittore napoletano ha preso una posizione netta di denuncia contro lo striscione degli Ultras della Sud. Ecco quanto scritto da De Giovanni: “Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell’obbiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista.

Solo per farci capire con un plastico esempio a che punto può arrivare l’imbecillità (sub)umana, e come in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie”.